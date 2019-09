Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Verbrauchermarkt - Unbekannter Täter entwendet Bargeld

Herford (ots)

(kup) Am Sonntag (1.9.), um 3:15 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in einen Verbrauchermarkt an der Schwarzenmoorstraße ein. Ein aufmerksamer Zeuge stellte eine verdächtige Person am Markt fest und alarmierte umgehend die Polizei. Der Unbekannte schlug ein Bürofenster ein und gelangte so in das Innere des Gebäudes. Dort angekommen, durchwühlte er den Raum. Er entwendete eine höhere fünftstellige Summe Bargeld und konnte anschließend in Richtung Schwarzenmoorstraße stadtauswärts fliehen. Der Mann wird beschrieben als circa 1,70 Meter groß, kurze, schwarze Haare, normale Statur, bekleidet mit dunkler Hose und Pullover. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 zu melden.

