Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit verletztem Kind - Verursacher flüchtet

Herford (ots)

(kup) Am Sonntag (1.9.), um 18:05 Uhr, fuhr ein 9-jähriger Junge mit seiner Mutter auf Fahrrädern auf der Friedenstalstraße in Richtung Bauvereinstraße. In der entgegengesetzten Richtung fuhr ein Mann in einem dunklen Wagen der Kompaktklasse. Der Mitte bis Ende 20-Jährige wich einem geparkten PKW aus. Dabei kam er dem Jungen aus Herford so nah, dass dieser instinktiv nach rechts auswich. Das Kind verlor die Kontrolle über sein Rad, stürzte und verletze sich leicht. Der Unfallverursacher hielt kurz an, fuhr aber umgehend weiter, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Die Direktion Verkehr bittet Zeugen des Unfalls, sich unter 05221 - 888 0 zu melden.

