Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Getränke im Wert von ca. 1.000 Euro entwendet +++ Motorradfahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Getränke im Wert von ca. 1.000 Euro entwendet

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Sonntag, 18.08.2019, gegen 11:00 Uhr, bis Montag, 19:08.2019, gegen 15:00 Uhr, aus einem Container alkoholische Getränke in einem Wert von ca. 1.000 Euro. Die Täter brachen gewaltsam in den abgestellten Getränkecontainer an der Wildeshauser Straße ein und entfernten sich mit ihrer Beute unerkannt. Zeugen, die Beobachtungen im genannten Tatzeitraum gemacht haben werden gebeten, Hinweise an die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 zu geben.

Motorradfahrer leicht verletzt

Ein 17-Jähriger Motoradfahrer wurde bei einem Unfall am Mittwoch, den 21.08.2019, gegen 16:00 Uhr, leicht verletzt. Der junge Mann aus Prinzhöfte beabsichtigte mit seinem Motorrad von einem Parkplatz auf die Pestruper Straße einzufahren. Dabei übersah er einen von links kommenden bevorrechtigten Pkw eines 42-Jährigen aus Wildeshausen. Der Gesamtschaden am Nissan und am Motorrad wird auf 4.000 Euro geschätzt- Der Jugendliche wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Merle Behle

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell