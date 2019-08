Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Berne: Warnung vor falschen Polizeibeamten

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 20.08.2019, haben sich diverse besorgte Bernern Bürger bei der Polizei gemeldet. Demnach haben diese Anrufe von angeblichen Kripobeamten erhalten. Zum Teil wurden Geschichten erzählt, dass es in Berne zu Raubüberfällen gekommen sei, und die Angerufenen mögliche Zeugen sein könnten, ein anderes Mal wurde nach Wertgegenständen gefragt. Zu einem Erfolg ist der falsche Polizist nach bisherigem Kenntnisstand nicht gekommen.

Es erfolgt der Hinweis der "richtigen" Polizei, dass am Telefon auf keinen Fall Auskünfte über Vermögen, egal ob zu Hause oder bei der Bank deponiert, gegeben werden sollten. Auch andere sensible Auskünfte, wie u.a. Kontodaten, allein lebend, verstorbener Ehepartner, oder ähnliches sollte an Fremde, bzw. am Telefon generell nicht erfolgen. Die Polizei wird solche Auskünfte nicht telefonisch verlangen!

