Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrunfall an der Anschlussstelle Ganderkesee-West, Verursacher flüchtig +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, den 20.08.2019, hat sich der Fahrer eines schwarzen Daimler gegen 12:10 Uhr unerlaubt von der Unfallstelle, der Anschlussstelle Ganderkesee-West, entfernt.

Zeugen beobachteten, wie der Daimler die A28 in Richtung Emden/Leer befuhr und kurz vor einem Lkw einscherte, um gerade noch rechtzeitig die Abfahrt Ganderkesee-West zu erwischen. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über den Daimler, der sich um seine eigene Achse drehte und gegen die Außenschutzplanke stieß. Danach setzte der Fahrer die Fahrt fort.

Durch Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn konnte der Daimler mit Delmenhorster Zulassung im Nahbereich des Netto-Zentrallagers in der Straße "Am Rennfeuer" in Ganderkesee festgestellt werden. Der Fahrzeugführer war nicht mehr anzutreffen.

Der Sachschaden an der Außenschutzplanke beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Am schwarzen Daimler ist ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstanden. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.

Weitere Zeugen oder Personen, die Angaben zu dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Ahlhorn unter 04435-93160, in Verbindung zu setzen (992348).

