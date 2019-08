Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsam Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizeiinspektion Delmenhorst/OL-Land/Wesermarsch:Staatanwaltschaft beantragt Haftbefehl nach Zigarettendiebstahl in Ovelgönne.

Delmenhorst (ots)

Ovelgönne/Barghorn. Vermutlich mehrere Einbrecher waren am 20.08.2019 gegen 01.30 Uhr in eine Tankstelle in der Meerkircher Straße eingebrochen. Aus dieser entwendeten die Diebe diverse Zigarettenpackungen und ergriffen damit die Flucht. Aufgrund von Hinweisen auf ein mögliches Täterfahrzeug leitete die Polizei umgehend eine Fahndung ein, in die mehrere Polizeidienststellen eingebunden waren. Polizeibeamte stellten das Fahrzeug in Bremen fest, die Insassen ergriffen jedoch zunächst die Flucht. Einer von ihnen wurde während der weiteren Fahndungsmaßnahmen aufgegriffen und vorläufig festgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde ein Haftbefehl beantragt.

