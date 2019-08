Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebesgut sichergestellt - Eigentümer gesucht

Delmenhorst (ots)

Nordenham. Die Polizei hat im Zuge von Ermittlungen mehrere vermutlich entwendete Gegenstände sichergestellt und ist nun auf der Suche nach den Eigentümern. Es handelt sich um ein Radiogerät der Marke Makita Typ BMR 105 in Grün-Schwarz, zwei Carrerabahnen Grand Prix Racers, einen ferngesteuerten Modellhubschrauber der Marke Carson, Typ Easy Tyrann 550 in Rot-Silber sowie ein Mountainbike der Marke Mc Kenzie, Typ Hill 500 in Schwarz mit Kettenschaltung. Wer sein Eigentum wiedererkennt oder Hinweise zu den rechtmäßigen Eigentümern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Nordenham unter 04731-99810. (659316)

