POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfall mit hohem Sachschaden +++ Schaukästen eingeschlagen

Stadland. Am Montagmorgen hat sich gegen 6.55 Uhr auf der Kötermoorer Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei Pkw-Fahrerinnen fuhren mit ihren Fahrzeugen hintereinander. Die 41 Jahre alte Frau aus Stadland wollte die vor ihr befindliche 55-jährige Stadländerin überholen. Diese wiederum beabsichtigte jedoch nach links in die Straße Burenreege abzubiegen. Auf Höhe der Einmündung kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Rodenkirchen. Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen 14 Tagen zweimal Schaukästen eines Einkaufsmarktes an der Marktstraße eingeschlagen und einen Schaden von insgesamt 600 EUR verursacht. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Stadland unter 04732-389 oder Nordenham unter 04731-99810.

