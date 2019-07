Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Prostituierte beraubt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Samstag (06.07.2019) in einem Bordell am Bebenhäuser Hof eine 26-jährige Prostituierte gewürgt und beraubt. Der Tatverdächtige vereinbarte mit der Prostituierten gegen 03.45 Uhr sexuelle Handlungen. In deren Verlauf begann er sie zu würgen, sodass diese keine Luft mehr bekam und den Notfallknopf drückte. Daraufhin nahm der Mann das im Voraus bezahlte Geld wieder an sich und verließt das Zimmer. Ein 44-jähriger Mitarbeiter verfolgte den 25-Jährigen und hielt ihn trotz Gegenwehr bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten fest. Der 25-Jährige wurde nach der Anzeigenaufnahme wieder entlassen.

