Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinde Ganderkesee: tödlicher Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee: Am 21.08.2019, um 17:40 Uhr, ist es in Ganderkesee-Stenum, auf der Straße Steenhafer Berg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 56jähriger Fahrzeugführer aus Ganderkesee alleinbeteiligt mit seinem VW Golf nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer verstarb trotz schneller Hilfe durch Ersthelfer noch an der Unfallstelle. Neben Feuerwehr, Rettungswagen und Notarzt war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Fahrbahn blieb für ca. 2 Stunden voll gesperrt. An dem beteiligten Pkw entstand Totalschaden.

