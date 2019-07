Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 21.07.2019

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 07.15 Uhr, wurde der Polizei in Salzgitter-Bad gemeldet, dass an einem Feldweg im Bereich des Driftweges in der Ortschaft Wartjenstedt ein Pkw im Graben liegt. Die Beamten fanden einen stark beschädigten silbernen BMW vor, der ein Brückengeländer durchbrochen und eine Grundstücksmauer beschädigt hatte. Von dem bzw. den Insassen des Fahrzeugs fehlte jede Spur. An dem Pkw waren keine Kennzeichen angebracht; eine Überprüfung anhand der Fahrgestellnummer ergab, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Der Sachschaden wird auf 4750 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei zu melden.

Farbschmierereien

In der Zeit von Freitag, 11.00 Uhr, bis Samstag, 12.50 Uhr, wurden auf einem Garagenhof an der Windmühlenbergstraße in Salzgitter-Bad Garagentore und -außenwände durch bislang unbekannte Täter mit weißer Farbe beschmiert bzw. besprüht. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Verkehrsunfall

Am Samstag um 23.05.Uhr ereignete sich auf der Nord-Süd-Straße an der Pfingstangerkreuzung ein Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter mit seinem Pkw auf das Fahrzeug einer 49-jährigen Salzgitteranerin auffuhr. Der 27-jährige gab gegenüber der Polizei an, dass der andere Pkw nicht beleuchtet gewesen sei und er deshalb zu spät reagiert habe. Der Sachschaden beträgt ca. 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

