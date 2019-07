Polizei Salzgitter

POL-SZ: Zwei NAVI-Diebstähle im Südkreis

Peine (ots)

In der Nacht vom 18.07.19, 23:30 Uhr, auf den 19.07.19, 09:10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Groß Lafferde, im Oskar-Jähner-Ring das fest verbaute Navigationsgerät eines VW Tiguan. Eine ähnliche Tat ereignete sich in der gleichen Nacht, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 07:30 Uhr, in Vechelde, im Amselring. Auch hier wurde das fest verbaute Navigationsgerät aus einem VW Touran entwendet. Ungewöhlich war in beiden Fällen, dass keinerlei Aufbruchspuren an den PKW festgestellt werden konnten.

Die Polizei Peine bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 05171-9990.

