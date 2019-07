Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 19. Juli 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: tätliche Auseinandersetzung

Donnerstag, 18.07.2019

Am Donnerstagabend beschäftigten zwei Männer im Alter von 41 und 39 Jahren über einen längeren Zeitraum die Einsatzkräfte der Polizei. Zunächst wurde die Streife der Polizei gegen 23:00 Uhr zu Streitigkeiten in die Sazdahlumer Straße gerufen. Hier waren der 39-Jährige und der 41-Jährige zunächst in verbalen Streit geraten. Später waren die Streitigkeiten ausgeartet, der 41-Jährige Mann schlug zu und stieß den 39-Jährigen zu Boden. Hierbei zog er sich eine größere Platzwunde am Kopf zu, die den Einsatz des Rettungsdienstes erforderlich machte. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass gegen den 41-Jährigen ein Haftbefehl besteht. Er wurde festgenommen, in das Polizeigewahrsam gebracht und wird am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 39-Jährige steht wiederum im Verdacht, während seiner Behandlung im städtischen Klinikum, die Handtasche einer Mitpatientin entwendet zu haben. Hierzu dauern die Ermittlungen an. Verschiedene Strafverfahren wurden eingeleitet.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall

Donnerstag, 18.07.2019, gegen 08:45 Uhr

Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet am Donnerstagmorgen ein 81-jähriger Autofahrer mit seinem PKW auf der Frankfurter Straße auf die Gegenfahrbahn, touchierte einen geparkten PKW und stieß im weiteren Verlauf gegen eine Straßenlaterne. Durch den Unfall verletzte sich der 81-Jährige leicht und musste mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht werden. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Isingerode: PKW überschlägt sich nach Kollision, zwei Personen verletzt

Donnerstag, 18.07.2019, gegen 14:25 Uhr

Zwei Personen sind am Donnerstagmittag nach einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Demnach missachtete ein 74-jähriger Autofahrer beim Einfahren von der Landesstraße 511 auf die bevorrechtigte Bundesstraße 82 (Isingerode) vermutlich aus Unachtsamkeit den bevorrechtigten Kleinwagen einer 75-jährigen Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der PKW der 75-Jährigen und kam im Anschluss im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Durch den Unfall wurden die 75-jährige Fahrerin und ihr 83-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Kleinwagen entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 4000,-- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell