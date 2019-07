Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 19.07.2019

Peine (ots)

Baucontainer aufgebrochen

In der Zeit zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 11:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Container in der Schmedenstedter Straße in Dungelbeck ein. Aus dem Container entwendeten sie anschließend einen Computer, eine Fotokamera und Bargeld. Die Schadenshöhe beträgt ca. 4.500 Euro.

Verkehrskontrolle endet mit diversen Strafanzeigen

Am frühen Freitagmorgen, gegen 01:25 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung im Schwalbenweg in Dungelbeck einen 24- jährigen Peiner mit seinem Fahrzeug. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die an dem PKW angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehören und vermutlich zuvor entwendet worden. Des Weiteren ist der Peiner nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, was ein durchgeführter Vortest bestätigte. Neben einer Blutentnahme erwarteten den Peiner nun auch mehrere Strafanzeigen.

Zeugen zu illegaler Müllentsorgung gesucht

Zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 11:00 Uhr, entsorgten bislang unbekannte Personen in einem Vorgarten der Alten Heerstraße in Rietze diverse alte, graue Rollladenpanzer.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edemissen, Telefon 05176/ 976740, in Verbindung zu setzen.

