Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: PKW aufgebrochen - E-Bikes gestohlen

55583 Bad Kreuznach, OT Bad Münster am Stein-Ebernburg, Berliner Straße (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 22.05.2019, 10.00 Uhr, und Donnerstag, 23.05.2019, 15.00 Uhr, wurden in der Berliner Straße in Bad Münster am Stein-Ebernburg zwei E-Bikes aus einem PKW entwendet. Durch Unbekannte wurde eine Scheibe an dem Chevrolet eingeschlagen um das Fahrzeug zu öffnen, anschließend wurden die Fahrräder aus dem Auto entnommen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Kreuznach, Tel. 0671/8811-0, entgegen.

