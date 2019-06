Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Täter erbeuten zahlreiche Werkzeuge

Olpe (ots)

Zu insgesamt sechs Kfz-Aufbrüchen kam es zwischen Mittwoch (12. Juni) und Donnerstag (13. Juni) in der "Biggestraße", "An der Schingerskuhle" und im "Dohlenweg" in Olpe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten unbekannte Täter die Fahrzeuge: Entweder stachen sie die Schlösser auf oder sie schlugen die Seitenscheiben ein. Sie entwendeten aus den Fahrzeugen unter anderem hochwertige Werkzeuge und Handwerkerzubehör. Teilweise liegt der Wert der Beute im hohen vierstelligen Eurobereich. Bei zwei Aufbrüchen entwendeten die Täter nichts. In allen Fällen entstand ein zusätzlicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

