Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallverursacher flüchtet- Ford Focus beschädigt

Enger (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (29.8.) wurde auf einer Parkfläche am Kleinbahnhof in Enger ein silberner Ford Focus beschädigt. Der Fahrzeugnutzer stellte den PKW gegen 08:10 Uhr in einer gekennzeichneten Parkbucht ab. Als er gegen 13:00 Uhr wieder mit seinem Ford wegfahren wollte, bemerkte er ein Schaden an der hinteren rechten Tür. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte den Unfallschaden und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Das Verkehrskommissariat ermittelt in diesem Fall und bittet Zeugen, die Angaben zur Unfallflucht machen können, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell