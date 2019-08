Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Werkzeuge entwendet- Diebe bedienen sich auf Baustelle

Herford (ots)

(sls) An der Mindener Straße in Herford kam es in der Nacht zu Donnerstag (29.9.) zu einem Diebstahl von Werkzeugen. Unbekannte Täter betraten eine Großbaustelle in einem Mehrfamilienhaus. Dort entwendeten sie aus dem Baustellenbereich eine Akku-Schrauber und weitere elektronische Werkzeuge der Marke Bosch. Zusätzlich wurde durch die Täter ein Makita Baustellenradio mitgenommen. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Polizei Herford zu melden.

