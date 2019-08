Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Kontrolle - Diensthund verhindert Flucht

Löhne (ots)

(kup) Am Montag (26.8.), um 14:30 Uhr, wurde ein Hundeführer im Rahmen seines Dienstes an der Jahnstraße auf eine 20-Jährige polizeibekannte männliche Person aus Löhne aufmerksam. Der Hundeführer gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und forderte den jungen Löhner auf, stehen zu bleiben. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen die Person ein Haftbefehl erlassen wurde und er in Verdacht steht, weitere Straftaten begangen zu haben. Der Verdächtige versuchte im Verlauf der Personenkontrolle, zu Fuß zu fliehen. Um die Flucht zu verhindern, setze der Beamte seinen Diensthund ein. Der Löhner konnte nach einer kurzen Strecke durch den Diensthund gestellt werden. Dabei verletzte sich der Flüchtende leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus. Anschließend wurde der Verdächtige der JVA Herford zugeführt.

