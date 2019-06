Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Essen/Oldb. und Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen- Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf Am Dienstag, 25. Juni 2019, 09.00 Uhr, kam es auf der Bevener Straße in Essen/Oldb. zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Nach Angaben von Zeugen befuhr ein silberfarbener Sattelzug (Silozug) die Bevener Straße (L843), aus Richtung Essen kommend, in Fahrtrichtung Bevern. In Höhe der Einmündung "Zur Loher Riege" setzte der Fahrer dieses Sattelzuges zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lkws an, obwohl sich Gegenverkehr näherte. Trotz dieser "brenzlichen Situation" setzte der Fahrer den Überholvorgang unbeirrt fort, so das der überholte Lkw und ein entgegenkommender Lkw stark abbremsen musste, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Ein Zeuge informierte daraufhin die Polizei, die den verantwortlichen Sattelzugfahrer in Bakum stoppen konnte. Der 41-jährige Fahrer aus Emstek, der für ein Bakumer Unternehmen tätig ist, räumte zwar den Überholvorgang ein, konnte sich aber an einer Gefährdung nicht erinnern. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Essen (Tel.: 05434-3955) oder mit der Polizei Bakum (Tel.: 04446-1637) in Verbindung zu setzen.

