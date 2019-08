Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Radfahrer stoßen frontal zusammen

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Dienstag (27.8.), um 15:45 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Mann aus Hiddenhausen mit seinem Pedelec auf dem Geh- und Radweg rechtsseitig der Löhner Straße in Richtung Löhne. Auf demselben Weg, in entgegengesetzter Fahrtrichtung, fuhr ein 52-jähriger Mann aus Bünde mit seinem Rennrad. Beide Radfahrer hielten sich rechtsseitig. Beide Radfahrer gaben an, dass der entgegenkommende Radfahrer jeweils einen leichten Schlenker nach links machte. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung des 52-Jährigen, konnte der Zusammenstoß mit dem Pedelecfahrer nicht mehr verhindert werden. Durch die Kollision stürzte der Bünder in einen Zaun und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

