Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kennzeichendiebstahl - Nummernschilder auf Parkplatz entwendet

Bünde (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Dienstag (27.8.), um 17:00 Uhr, und Mittwoch, um 5:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Kennzeichen eines VW Polo an der Lübbecker Straße. Die 28-jährige Halterin hatte ihren blauen Wagen am Nachmittag auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Als den Wagen am frühen Morgen nutzen wollte, fiel ihr das Fehlen der Nummernschilder STD-OH 991 auf. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei in Herford unter der Telefonnummer 05221 - 888 0 entgegen.

