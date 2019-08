Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fußgänger an Überweg angefahren und leicht verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 01.08.19, gegen 12.20 Uhr, wurde ein 54 jähriger Fußgänger in der Brühl- / Baumgartnerstraße angefahren. In der Brühlstraße hatte sich wegen gesenkter Bahnschranke ein Rückstau gebildet. Diesen überholte eine bislang unbekannte Autofahrerin, die in Richtung Stetten unterwegs war. Zu diesem Zeitpunkt überquerte der Fußgänger den Überweg. Trotz einer Bremsung der Autofahrerin kam es zum leichten Zusammenstoß, bei welchem sich der Fußgänger an den Beinen verletzte. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt nach dem Unfall jedoch unbeirrt fort. Es soll sich um einen dunklen Kleinwagen mit Schweizer-Zulassung gehandelt haben. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

