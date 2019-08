Polizeipräsidium Freiburg

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Am Donnerstagnachmittag, zwischen 15.45 Uhr und 17.30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Gewerbegebiet am Konrad-Adenauer-Ring geparkter schwarzer Skoda Octavia durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, vermutlich beim Rückwärtsfahren im Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr jedoch weg, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Die Polizei sucht etwaige Zeugen der Unfallflucht. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde an einem schwarzen Ford Fiesta, der vor der Sporthalle in der Altdorfstraße geparkt stand, ein Außenspiegel abgerissen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, möge sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, in Verbindung setzen.

