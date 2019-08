Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach/Waldkirch: Zwei Unfälle mit Rennradfahrern

Denzlingen: Wieder einmal die Eisenbahnbrücke

Gleich zweimal wurde die Polizei am Mittwoch zu Verkehrsunfällen mit verletzten Rennradfahrern gerufen. Beide Male ähnelte sich der Unfallhergang. Um 16.30 Uhr hatte ein Autofahrer an der Ausfahrt der B294 Waldkirch-West den auf der L186 Richtung Buchholz fahrenden Radfahrer übersehen und die Vorfahrt genommen. Kurz darauf, gegen 17.50 Uhr, übersah ein Autofahrer in Elzach in der Freiburger Straße beim Abbiegen auf einen Parkplatz den in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer. Beide Rennradler zogen sich glücklicherweise keine schweren Verletzung zu, erlitten jedoch schmerzhafte Schürfwunden.

Ab und an kommt es vor, dass auswärtige Lkw-Fahrer sich bei der Durchfahrtshöhe der Eisenbahnbrücke in der Denzlinger Hauptstraße kräftig verschätzen. So auch am Mittwoch um 11.26 Uhr. Der 61jährige Fahrer aus dem Oberschwäbischen hatte mit seinem 3,80 m hohen Lkw keine Chance, unbeschadet unter der nur 3,40 m hohen Unterführung durchzufahren. Er blieb an der Brücke hängen, dadurch riss teilweise der Ladeaufbau des Fahrzeugs ab. Unmittelbare Auswirkungen auf den Bahnverkehr hatte der Vorfall nicht, Spezialisten der Bahn wurden zur Begutachtung der Brückenstabilität hinzugezogen.

