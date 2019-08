Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Rollerfahrer hat bei einem Zusammenstoß mit einem Klein-Lkw am Mittwoch, 31.07.2019, in Bonndorf leichte Verletzungen erlitten. Der 79-jährige wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. Gegen 16:00 Uhr war ein 60 Jahre alter Mann mit seinem Klein-Lkw aus einem Grundstück in die Bahnhofstraße eingefahren und war mit dem dort fahrenden Roller kollidiert. Dadurch stürzte der Rollerfahrer zur Seite und zog sich Schürfwunden zu. Die Fahrzeuge wurden geringfügig beschädigt und blieben fahrbereit.

