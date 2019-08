Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Sprayer in Horheim unterwegs - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein Schulgebäude und ein Bushaltestellenhäuschen hat ein Unbekannter in Wutöschingen-Horheim mit Farbe besprüht. Die Fassade der Auwiesenschule wurde in der Zeit von Dienstagmittag, 30.07.2019, bis Mittwochmorgen, 31.07.2019, verschmutzt. Hier liegt der Schaden bei rund 1000 Euro, eine Fläche von ca. 60 qm muss instand gesetzt werden. Vermutlich durch denselben Täter wurde auch das Bushaltestellenhäuschen der Haltestelle Horheim mit sogenannten "Tags" versehen, so dass ein Schaden von rund 500 Euro verursacht wurde. Die Tatzeit lässt sich in diesem Fall nicht näher einschränken. Der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

