Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein Auffahrunfall am Mittwochmorgen, 31.07.2019, in Laufenburg-Rhina hat zwei Leichtverletzte gefordert. Kurz nach 10:00 Uhr hatte eine 26 Jahre alte Mazda-Fahrerin in der Säckinger Straße zu spät bemerkt, dass der vor ihr fahrende Lieferwagen links abbiegen wollte und bis zum Stillstand abbremsen musste, da Gegenverkehr kam. Sie fuhr auf. Dabei wurden sie selbst und der 29 Jahre alte Fahrer des vorausfahrenden Lieferwagens leicht verletzt. Beide kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Waldshut. Ein mitfahrendes Kleinkind im Mazda der Frau blieb unversehrt. Das Kind war ordnungsgemäß in einem Kindersitz angeschnallt. Der entstandene Sachschaden liegt bei knapp 10000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell