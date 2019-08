Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen i.W.: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 31.07.19, gegen 12.30 Uhr, auf der B317 zwischen Hausen und Schopfheim-Fahrnau. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die B317 von Hausen in Richtung Schopfheim. Kurz nach der Abzweigung nach Raitbach wollte der Autofahrer einen vor ihm fahrenden Lkw überholen und scherte hierzu auf die Gegenfahrbahn aus. Ein nachfolgender Motorradfahrer setzte ebenfalls zum Überholen an. Aufgrund von Gegenverkehr brach der Autofahrer sein Überholmanöver jedoch ab, bremste und scherte wieder hinter dem Lkw ein. Der Motorradfahrer musste hierdurch ebenfalls stark abbremsen und kam zu Fall. Hierbei erlitt er glücklicherweise nur leichte Verletzungen an den Armen und der Hüfte. Zu einer Berührung mit dem Auto kam es nicht. Sowohl der Autofahrer, wie auch der Lkw-Fahrer setzten ihre Fahrt fort. Aufgrund von auslaufendem Öl an dem Motorrad musste die Straße von der Straßenmeisterei gereinigt werden. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht Zeugen und sowohl den Autofahrer, welcher vermutlich in einem blauen Kleinwagen unterwegs war, wie auch den Lkw-Fahrer, dessen Sattelauflieger eine gelbe Plane mit Aufschrift hatte.

