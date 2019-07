Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Heftige Frontalkollision - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Dienstag, gegen 11:30 Uhr, befuhr eine Autofahrerin mit ihrem silbernen Ford C-Max die B 294 von Elzach kommend in Richtung Heidburg. In einer leichten Rechtskurve im Bereich Frischnau kam die Frau offensichtlich zu weit nach links und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden Autofahrerin. Diese zog sich bei der heftigen Kollision schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Unfallverursacherin zog sich ebenfalls Verletzungen zu, welche nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei nicht allzu schwerwiegend sind. An beiden Autos, eines davon ein kleines Cabriolet, entstand Totalschaden. Die B 294 musste für längere Zeit gesperrt bleiben. Vor Ort waren etliche Rettungskräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei erforderlich. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich mit der Polizei Waldkirch in Verbindung setzen. Telefon: 07681/4074-0.

rb / wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell