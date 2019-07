Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Märgen - Einbrüche am Thurner

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (27./28.07.2019) im Bereich Thurner zu zwei Einbrüchen. Unbekannte drangen zunächst in einen Gewerbebetrieb ein und entwendeten die Trinkgeldkasse der Mitarbeiter, anschließend wurde ein in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenes Gasthaus heimgesucht. Über ein Gerüst gelangten die Täter an ein Fenster, welches gewaltsam geöffnet wurde. Im Innern des Anwesens wurden mehrere Türen und Behältnisse aufgebrochen, erbeutet wurde hier ebenfalls Bargeld. Der Polizeiposten Hinterzarten hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise werden unter der Rufnummer 07652 91770 oder beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651 93360 entgegen genommen.

RTN/Eh.

Medienrückfragen bitte an:



Clemens Winkler

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 110

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell