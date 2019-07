Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Segelflieger abgestürzt - 16-jähriger Flugschüler tödlich verletzt - Ermittlungen dauern an - 3. Folgemeldung

Das verunglückte einsitzige Segelflugzeug wurde von einem 16-jährigen Flugschüler gesteuert, der vom Flugplatz Hütten aus gestartet war. Der Jugendliche war auf einem Übungsflug und schon länger in der Luft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sah sich der Pilot nach einem geeigneten Platz für eine Außenlandung um, da er den nahen Flugplatz in Hütten nicht mehr erreichen konnte. In der Folge kam es dann zum Absturz, bei dem der 16-jährige ums Leben kam. Die genauen Hintergründe, die zum Absturz führten, sind Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Bisherige Meldungen:

+++ Rickenbach: Segelflieger abgestürzt +++ Eine Person tödlich verletzt - 1. Folgemeldung (Stand: 15.45 Uhr)

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Segelflugzeug mit einem Piloten besetzt. Dieser kam bei dem Absturz ums Leben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) an der Unglückstelle dauern an. Nähere Erkenntnisse zu Ursache liegen derzeit noch nicht vor.

Erstmeldung: Rickenbach: +++Segelflieger abgestürzt +++ - Erstmeldung (Stand 14:40 Uhr)

Gegen 14:00 Uhr stürzte bei Rickenbach in der Nähe des Golfclubs ein Segelflugzeug ab. Näheres ist noch nicht bekannt. Die Rettungsmaßnahmen laufen. Wir berichten nach.

