Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Auseinandersetzung am Busbahnhof zwischen zwei Männern - Beteiligter ohne Bewusstsein

Freiburg (ots)

Zu einer Schlägerei am Busbahnhof in WT-Waldshut wurde die Polizei am Dienstagabend, 30.07.2019, gerufen. Kurz vor 20:00 Uhr war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei stark alkoholisierten Männern gekommen. Dabei ging ein 23-jähriger zu Boden und war kurz ohne Bewusstsein. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um den Verletzten. Er kam mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Gegen seinen 29 Jahre alten Kontrahenten wurde Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz.

