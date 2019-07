POL-FR: Folgemeldung zu "Todtmoos: Öffentlichkeitsfahndung - Suche nach einem vermissten Wanderer" - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Polizeipräsidium Freiburg

Die Fahndung nach dem vermissten Wanderer wird zurückgenommen. Am 26.07.2019 wurde ein Toter in einem dicht bewachsenen Waldstück nahe Todtmoos an der Grenze zum Landkreis Lörrach aufgefunden. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Verstorbenen um den Vermissten. Fremdeinwirkung kann ausgeschlossen werden. Es wird von einer länger zurückliegenden Todeszeit ausgegangen.

Die Medien werden gebeten, Name und Lichtbild nicht weiter zu verbreiten.

Bisherige Meldungen:

In der Nacht zum Mittwoch, 10.07.2019, hat ein Wanderer einen medizinischen Notfall gemeldet. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte er bislang nicht gefunden werden und soll sich vermutlich im Wald im Bereich Todtmoos befinden.

Der 27-jährige ********* machte sich am Dienstag, 09.07.2019, gegen 17:00 Uhr, von Herrischried aus zu einer Wanderung auf, möglicherweise zum Schluchtensteig. Er trug Wanderbekleidung, hatte einen Rucksack und ein Zelt dabei. In der Nacht zum Mittwoch, gegen 02:00 Uhr, rief er bei der Rettungsleitstelle an und suchte dringend um Hilfe nach. Er konnte allerdings nicht genau sagen, wo er sich befand, nur, dass er irgendwo im Wald bei einem Jägerstand bei Todtmoos sei. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen mit Unterstützung der örtlichen Jagdpächter, der Feuerwehr und der Bergwacht eingeleitet. Auch schon in der Nacht wurde ein Polizeihubschrauber bei der Suche eingesetzt. Eine Handyortung wurde veranlasst, welche allerdings fehlschlug. Derzeit werden die Suchmaßnahmen fortgesetzt. Wieder ist ein Polizeihubschrauber mit eingebunden, auch Suchhunde werden eingesetzt.

Beschreibung des Wanderers: 178 cm groß, schlank, kurze braune Haare, Brillenträger, trug olivgrüne Trekkinghose und ein blaugraues Shirt. Er hat Rucksack und ein Zelt dabei.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, entgegen.

*** Ein Foto der Vermissten kann unter beigefügtem link abgerufen und im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden. *** https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-fr-todtmoos-vermisstenfall/

Erstmeldung:

Derzeit laufen im Bereich Todtmoos umfangreiche Suchmaßnahmen nach einem vermissten Wanderer. Ein Polizeihubschrauber ist mit eingebunden. Der Wanderer, ein 27 Jahre alter Mann, dürfte sich in ein hilflosen Lage befinden und dringend medizinische Hilfe benötigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde er zuletzt am Dienstagabend, 09.07.2019, gegen 19:00 Uhr, in Todtmoos-Au gesehen. Vermutlich dürfte er sich noch in diesem Bereich im Wald bei einem Jägerstand befinden. Der Wanderer hat einen Rucksack und ein Zelt dabei. Wer hat den Wanderer gesehen und/oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben? Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07761 934-0 entgegen.

In Kürze erfolgt eine Öffentlichkeitsfahndung mit weiteren Details und einem Lichtbild des gesuchten Wanderers.

