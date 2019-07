Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Motorradfahrer kommt von Straße ab und verletzt sich schwer-Zeugenaufruf-

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Eisenbach;]

Am 27.07.2019, gg. 10:06 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Hauptstraße in Eisenbach in Richtung Vöhrenbach. In einer Linkskurve kam er mit seinem Fahrzeug vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall und verletzte sich hierbei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich.

Der Motorradfahrer wurde durch das DRK in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Polizeipräsidium Freiburg

Sb: Pfister

Tel: 07651 9336120

E-Mail: hans-joerg.pfister@polizei.bwl.de

