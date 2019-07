Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fenster wird mutwillig eingeschlagen -Zeugenaufruf-

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Hinterzarten;]

Am 27.07.2019, gg. 02:00 Uhr beschädigte in der Sickinger Straße eine bislang unbekannte Person die Fensterscheibe einer Garage.

Der Hauseigentümer hörte das Bersten des Glases, konnte dies jedoch nicht zuordnen. Am nächsten Tag sah er die kaputte Scheibe und meldete des Schaden daraufhin der Polizei. Im Bereich der beschädigten Scheibe konnten Blutflecken des Verursachers festgestellt werden. Der Hauseigentümer gab bei der Polizei an, dass er zum Zeitpunkt des Vorfalls eine Gruppe junger Männer vor seinem Haus beobachtete, wobei einer der Jugendlichen offensichtlich eine Verletzung an der Hand hatte.

Am Garagenfenster entstand erheblicher Sachschaden.

Der Polizeiposten Hinterzarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07652 91770 bzw. 07651 93360 zu melden.

