POL-FR: Freiburg: Mann greift Passantin beim ZOB an - Polizei sucht weitere Geschädigte

Freiburg (ots)

Völlig unvermittelt eine 21-jährige Passantin körperlich angegriffen hat ein 39-jähriger Mann am Freitag, 26.07.2019, gegen 20 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof in Freiburg. Herbeieilende Passanten und Taxifahrer kamen der Frau zu Hilfe und befreiten sie aus dem Griff des Beschuldigten. Er wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Der einschlägig amtsbekannte, offenbar psychisch verwirrte Angreifer wurde nach medizinischer Untersuchung in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.

Zeugenaussagen zufolge soll der Mann kurz vor dem Angriff auf die 21-jährige Passantin im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs zwei weitere Frauen verfolgt und angegriffen haben. Diese flüchteten nach derzeitigem Kenntnisstand zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet die Geschädigten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4221 beim Polizeirevier Freiburg-Nord zu melden.

