Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fußgängerin und Radfahrerin stoßen zusammen - Fußgängerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Beim Überqueren der Straße hat eine Fußgängerin am Samstagmorgen, 27.07.2019, in Bad Säckingen eine Radfahrerin übersehen und war mit dieser zusammengestoßen. Die 83-jährige Fußgängerin wollte gegen 08:45 Uhr die Scheffelstraße überschreiten und übersah dabei die von links kommende 36 Jahre alte Fahrradfahrerin. Durch die Kollision stürzte die Fußgängerin auf den Asphalt und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Fahrradfahrerin blieb unverletzt.

