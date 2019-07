Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Heftiger Zusammenstoß zwischen Traktor und Pkw

Freiburg (ots)

An der Einmündung von der A98 auf die B3 kam es am Freitag, 26.07.19, gegen 18 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 57jähriger Nissan-Fahrer missachtete bei der Einfahrt auf die B3 die Vorfahrt eines Traktors mit Anhänger. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Insassen im Nissan leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

