Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Motorrad stößt mit entgegenkommenden Pkw zusammen - Motorradfahrer schwer am Bein verletzt

Freiburg (ots)

Schwere Beinverletzungen zog sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 30.07.2019, im Wehratal zu. Der 28-jährige war mit seiner KTM auf der L 148 in Richtung Todtmoos unterwegs, als er in einer Kurve zu weit in die Fahrbahnmitte geriet. Er bremste bei Erkennen des Gegenverkehrs, verlor die Kontrolle und rutschte in einen entgegenkommenden Renault. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen am Bein. Er kam in ein Krankenhaus. Der 59 Jahre alte Renault-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei je 5000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten.

