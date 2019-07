Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental. Roller gestohlen und in Fluss geworfen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein roter Piaggio Roller wurde zwischen Montag, 29.07.2019, 22.30 Uhr, und Dienstag, 30.07.2019, 08.30 Uhr, aus seinem Carport in der Straße "An der Wiese" gestohlen. Dieser wurde von der Täterschaft an den Fluss Wiese, zum Stauwehr Zell-Atzenbach geschoben. Auf dem Weg wurde mit Gewalt das Helmfach aufgebrochen. Weiterhin wurde die Frontverkleidung abgerissen und die Lichtkabel herausgerissen. Vermutlich wurde versucht, den Roller kurzzuschließen. Ebenfalls versuchten der oder die Täter, den Roller in Brand zu setzen. Schlussendlich wurde er über eine Grasböschung in die Wiese gerollt. Der Roller erlitt Totalschaden in Höhe von rund 1000 Euro,. er wurde von der Feuerwehr Zell geborgen. In diesem Zusammenhang könnte eine Beobachtung einer aufmerksamen Anwohnerin stehen. Diese beobachtete am Dienstag, 30.07.2019, gegen 02.00 Uhr, in der Belchenstraße fünf Personen mit Kapuzenpullis, welche sich an einem Motorrad und einem Roller zu schaffen machten. Sie rief aus dem Fenster, woraufhin die Personen in Richtung Spielplatz der Schönauer Straße davon rannten. Es dürfte sich hierbei um fünf Jugendliche gehandelt haben, die alle ihre Kapuzen über den Kopf gezogen hatten. Ein Kapuzenpulli war orange. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673/88900, sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum und im Bereich "Belchenstraße und "An der Wiese" und / oder im Bereich des Stauwehrs bei Atzenbach gemacht haben.

