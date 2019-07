Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verfolgungsfahrt - Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.07.19, gegen 20.50 Uhr, wollte die Polizei einen Autofahrer in der Müllheimer Straße kontrollieren. Auf entsprechende Anhaltezeichen des nachfolgenden Streifenwagens reagierte der Fahrer jedoch nicht und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die mehrminütige Verfolgungsfahrt führte mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn durch Weil am Rhein und endete letztlich in der Bognor-Regis-Straße, wo der Fahrer anhielt und versuchte zu Fuß zu flüchten. Er konnte jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,8 Promille. Zudem konnte der 27jährige Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell