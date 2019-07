Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Heftige Auseinandersetzung fordert einen Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.07.19, gegen 21 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Schliengen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Diese gerieten offensichtlich wegen eines seit längerem andauernden Streits aneinander. Ein 38jähriger Mann soll hierbei auch eine Tasse, einen Kochtopf und möglicherweise ein Messer eingesetzt haben. Durch den Angriff wurde ein 34jähriger Mann leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell