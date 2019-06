Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektion Lübeck / Verdächtiges Kaufinteresse im Autohaus - mit Haftbefehl in die JVA

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck

Aufgrund eines vorausgegangenen Hinweises überprüften Beamte des Kommissariats 13 der Lübecker Kriminalpolizei am Donnerstag, 13.06.2019, gegen 15.00 Uhr in einem Autohaus in Buntekuh eine angebliche Kundin. Diese gab Kaufinteresse an einem hochwertigen (knapp EUR 50.000,--) Pkw vor, wünschte jedoch, vorher eine Probefahrt mit dem Fahrzeug zu machen.

Im Rahmen der Überprüfung verwickelte sich die 36-jährige ungarische Staatsangehörige in Widersprüche. Zudem wurde festgestellt, dass die vorgelegten (deutschen) Ausweispapiere nicht zur Person passten. Die Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen führten zur Feststellung von Zusammenhängen mit weiteren Taten, unter anderem zu einem ähnlichen Delikt im Raum Pinneberg vom 03.06.2019. Auch dort wurden die erwähnten Ausweispapiere, die von der rechtmäßigen Inhaberin als verloren/unterschlagen gemeldet worden waren, vorgelegt.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde die Beschuldigte am 14.06.2019 dem Haftrichter vorgeführt, es erging Haftbefehl. Die Ermittlungen dauern an.

