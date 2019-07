Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Arbeitsunfall - Kranfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Dienstag, 30.07.19, gegen 11.25 Uhr, in Schwörstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte ein Arbeiter beim Abbau eines Kranes etwa drei Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der 61 jährige Mann musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden.

