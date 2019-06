Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Ostrach

Unfallflucht mit Zeugenaufruf

Im Zeitraum von Donnerstag ca. 18 Uhr bis Freitag 10 Uhr kam es zur Beschädigung eines Gartenzauns in der Pfullendorfer Str.. Aufgrund der Spurenlage könnte als Verursacher ein Transporter oder Fahrzeug mit Anhänger in Betracht kommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581-482-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Hr. Dittrich

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

