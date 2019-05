Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung

Mayen (ots)

In der Nacht auf Samstag 25.05.2019 gegen 03:25 Uhr wurde in der Brückenstraße in Mayen durch bislang unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe eines dortigen Gebäudes beschädigt.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Mayen unter der Telefonnummer 02651-8010 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell