Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Ulmen (ots)

In der Nacht zum Freitag verübten drei vermummte Täter einen Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Ulmener Kelberger Straße. Nach dem Aufhebeln einer rückwärtigen Tür drangen die unbekannten Täter kurz vor zwei Uhr in den Markt ein und entwendeten eine große Menge an Tabakwaren. Hinweise an die Polizei Cochem, Tel. 02671-9840.

