POL-FR: Titisee-Neustadt - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (30./31.07.2019) meldete kurz nach Mitternacht ein Anwohner, dass mehrere Jugendliche auf dem Schulgelände an der Wilhelm-Sutter-Straße Flaschen zerschlagen würden. Die Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt stellte in der genannten Straße eine Barrikade aus insgesamt sieben Paletten und mehreren, größeren Holzstücken fest. Es konnten als Verursacher zwei 17-jährige Jugendliche und zwei 18-jährige Heranwachsende festgestellt werden. Ein 17-Jähriger wurde kurzzeitig in Gewahrsam genommen und anschließend in die Obhut seines Vaters gegeben. Die Jugendsachbearbeiter beim Bezirksdienst des Polizeireviers haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

