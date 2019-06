Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Streitigkeiten im Stau...Zeugen gesucht

Gau-Bickelheim (ots)

Am Dienstag, dem 04.06.2019, gegen 17:58 Uhr, kam es in einem Baustellen bedingten Rückstau auf der BAB61 Fahrtrichtung Koblenz, in Höhe der Anschlussstelle Waldlaubersheim, zu einer Auseinandersetzung zwischen den Fahrzeugführern eines 5er BMW und eines Lkw. Im Verlauf der zuerst verbal ausgetragenen Streitigkeit verließ der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug, sprühte eine bisher unbekannte Substanz in die Kabine des Lkws und setzte anschließend seine Fahrt fort.

Der BMW-Fahrer wurde beschrieben als Ende zwanzig, schlank, dunkle Haare, bekleidet mit einem grauen T-Shirt und einer verspiegelten Sonnenbrille. Zum Fahrer des Lkws bestehen momentan keine Hinweise. Auch inwieweit der Fahrer verletzt wurde, ist unbekannt.

Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber zu den beiden beteiligten Fahrern können sich unter der Telefonnummer 06701 919-100 an die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim oder jede andere Polizeidienststelle wenden.

